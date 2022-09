Kanzler Scholz preist 200 Milliarden-Paket für die Gaspreisbremse als "Doppel-Wumms" an

Weiter berichtet RT DE: "Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) gaben in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz, bei der Scholz aufgrund seiner Corona-Infektion digital zugeschaltet wurde. Bei der Vorstellung der Beschlüsse der zuvor abgehaltenen Gesprächsrunde fasste der Kanzler die Ergebnisse zusammen. Dabei modifizierte er seinen Ausspruch zu den zurückliegenden staatlichen Hilfen in der Corona-Krise im Jahre 2020:

Die bis dato von der Ampelkoalition angekündigte und kontrovers diskutierte Gasumlage, soll nun durch eine "Gaspreisbremse" ersetzt werden. Weitere Aussagen des Bundeskanzlers aus der Bekanntmachung lauten:

"Schnell, zügig und für alle schnell feststellbar" sollen zeitnah die Energiepreise für die Bürger sinken. Niemand in Deutschland, so Scholz,

"soll sich Sorgen machen müssen, wenn er an Herbst und Winter, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung."