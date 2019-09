Historiker Winkler: "SPD manövriert sich mit Linksruck in Minderheitenrolle"

Der Historiker Heinrich August Winkler warnt die SPD vor einem Linksruck. "Sozialdemokratische Parteien sind in vielen Ländern in der Krise, und nach meiner Einschätzung wäre es ein Irrweg zu glauben, man könne durch einen forcierten Linksruck aus der Krise herausfinden. Man würde sich dadurch noch mehr in eine Minderheitenrolle hineinbewegen", sagte Winkler dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Ihre großen Erfolge habe die deutsche Sozialdemokratie immer dann errungen, "wenn es ihr gelungen ist, große Teile der politischen Mitte von ihren Forderungen zu überzeugen". Winkler ist selbst Mitglied der SPD. Seine Partei müsse versuchen, "neben denen, die auf Sozialleistungen des Staates angewiesen sind, diejenigen für sich zu gewinnen, die von solchen Maßnahmen staatlicher Sozialpolitik nicht profitieren, die aber wissen, dass ein funktionierender Sozialstaat notwendig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Stabilität der Demokratie. Das heißt, der alte Satz, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden, gilt immer noch, auch für die Bundesrepublik Deutschland". Winkler ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität in Berlin. Soeben ist sein Buch "Werte und Mächte" im Verlag C.H. Beck erschienen.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

