AfD: Corona-Kontrollen an den Grenzen – warum nicht auch in Deutschland?

Seit heute wird an vielen Grenzübergängen von Sachsen zu Polen und Tschechien kontrolliert. „Stichprobenartig“ werden die Reisenden auf Symptome untersucht, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten können. In erster Line wird – kontaktlos – die Körpertemperatur festgestellt.

Doch es sind nicht die deutschen Behörden, die da effektiv handeln, sondern ausschließlich die unserer Nachbarländer. Tschechien hat Einreisebeschränkungen in Kraft gesetzt, an den Übergängen zu Polen stehen Krankenwagen bereit, um mögliche Infizierte schnell isolieren zu können.

Was tut Deutschland, um schon an den Grenzen für die Sicherheit der eigenen Bürger zu sorgen? Offensichtlich nichts. Trotz stundenlanger Diskussion des Merkel-Kabinetts im Kanzleramt in der vergangenen Nacht, sind keine Grenzsicherungsmaßnahmen bekannt geworden.

Wenn die Merkel-GroKo schon nicht von allein auf die Idee kommt, sollte sie wenigstens dem Beispiel der europäischen Nachbarn folgen: Kontrollen an den Grenzen können Infizierte erkennen und zu deren rascher Isolierung führen. Damit wird ausgeschlossen, dass diese hier im Land viele weitere Menschen anstecken. Das wäre eine echte Maßnahme im Kampf gegen das Virus. Dazu müsste Merkel allerdings handeln. Doch damit hatte sie schon immer ein immenses Problem.

Tag24 zu Corona-Kontrollen an den Grenzen

Quelle: AfD Deutschland