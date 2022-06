Lützow: Nachtflüge, Flugrouten, BER-Standort – Flugrouten-Erfinder stützt AfD-Position

„Dieser Flughafen steht am falschen Platz.“ Das sagt Marcel Hoffmann. Der Pilot ist der Erfinder der sogenannten Hoffmann-Kurve. Das ist die bestmögliche Flugroute zum BER, bei der die wenigsten Wohngebiete überflogen werden und somit auch die wenigsten Menschen unter dem Lärm der Maschinen zu leiden haben. Leider wird diese Route nur bei weniger als einem Drittel der An- und Abflüge genutzt.

Hoffmann prangert im Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung an, die Standortentscheidung für Schönefeld hätten Politiker getroffen, ohne Rücksicht auf die betroffenen Bürger zu nehmen, gegen „jeden Menschenverstand“.

Er stützt damit die AfD-Position.

Daniel Freiherr von Lützow, Obmann der AfD-Fraktion im BER-Untersuchungsausschuss ist sich sicher, dass der Standort Sperenberg für Mensch und Natur die bessere Entscheidung gewesen wäre. „Warum sich offensichtlich gerade die Berliner Politiker so vehement für Schönefeld und gegen jede Suche nach Alternativen eingesetzt haben, werden wir versuchen, im Untersuchungsausschuss zu klären.“ meint von Lützow und ergänzt: „Hoffmanns Position zu einer deutlichen Verringerung von Nachtflügen und Flügen in den Randzeiten sowie zu einer verpflichtenden Einhaltung der ‚Hoffmann-Kurve‘ findet die ungeteilte Zustimmung aller AfD-Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Ich bin mir sicher, der Ausschuss wird von Herrn Hoffmanns fachlicher Expertise in der einen oder anderen Form sicherlich profitieren können.“

