AfD versus SPD: Sie lügen hier den Bürgern die Hucke voll

In der Bundestagsdebatte am Donnerstag kam es zu einem Schlagabtausch zwischen den Regierungsparteien und der Opposition wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während die Bundesregierung jede Verantwortung für die Inflation von sich weist, geht insbesondere der Redner der AfD mit der Bundesregierung hart ins Gericht.

Der SPD-Abgeordnete Michael Schrodi argumentierte, der Krieg in der Ukraine und die Störung der Lieferketten in der Pandemie seien für den Preisanstieg ursächlich. Beides liege nicht in der Verantwortung der Bundesregierung. Den Kritikern warf er Populismus vor.

Dagegen machte der AfD-Abgeordnete Kay Gottschalk die verfehlte Energiepolitik und die Null-Zins-Politik der Regierungskoalition und der Vorgängerregierungen für die steigenden Preise verantwortlich. Der Ukraine-Krieg komme den Regierungsparteien "sehr gelegen", um von ihren Fehlern abzulenken."



