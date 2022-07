Steuerzahlergedenktag: Rot-Grün verprasst Millionen Steuergelder für ideologische Projekte

Morgen jährt sich der Steuerzahlergedenktag. Auf das Gesamtjahr bezogen haben die Steuerzahler bis zu diesem Tag ausschließlich Steuern und Abgaben an den Staat abgeführt. Erst ab dem 13. Juli arbeiten die Bürger wieder für ihr eigenes Portemonnaie. Die durchschnittliche Einkommensbelastungsquote liegt bei 53 Prozent. Von einem erarbeiteten Euro gehen 53 Cent an den Staat und 47 Cent bleiben den Bürgern in der eigenen Tasche.

Dazu der Hamburgische AfD-Fraktionschef, Dirk Nockemann: „Deutschland befindet sich in einer Rekordinflation. Hamburg tut zu wenig, um seine Bürger auf die kommenden Härten vorzubereiten. Stattdessen verprasst der rot-grüne Senat Millionen Steuergelder für ideologische Projekte, während dem Ottonormalverbraucher immer weniger vom Lohn übrig bleibt.

Nicht zu vergessen, den jüngsten Schildbürgerstreich mit dem Umbau der Rodigallee für satte 51,5 Millionen Euro, der nur noch mehr Stau produzieren wird. Der Senat muss endlich zum Rotstift greifen, verantwortungsvoll haushalten und die Bürger entlasten. Wir fordern: Runter mit der Grundsteuer und runter mit dem Stromsteuersatz.“ Quelle: AfD Deutschland