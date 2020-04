Insa: Söder bei Wählern populär wie nie

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erreicht bei Wählern bundesweit einen neuen Zustimmungsrekord. Das berichtet der Focus unter Berufung auf eine wöchentliche Umfrage des Instituts Insa.

Danach erreicht Söder in dieser Woche einen Zustimmungswert von 163 Punkten in der Bevölkerung (plus drei Punkte zur Vorwoche auf einer Skala bis 300 Punkte). Das ist der höchste Zustimmungswert, der seit Beginn der Erhebungen im Januar 2019 jemals für einen deutschen Politiker gemessen wurde. Söder belegt damit unverändert zur Vorwoche den ersten Platz einer Rangliste von 22 deutschen Spitzenpolitikern, gefolgt von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 153 Punkten (minus zwei Punkte) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit 135 Punkten (minus zwei Punkte).



Datenbasis: Für die Umfrage wurden zwischen dem 10. und 13. April 2020 insgesamt 2.108 Wahlberechtigte befragt. Die Frage lautete: "Inwiefern vertreten die folgenden Politikerinnen und Politiker Ihre Interessen?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur