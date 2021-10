Meuthen: Explodierende Strompreise sind volle Absicht!

Zur Debatte über steigende Energiepreise im EU-Parlament äußert sich Prof. Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD und Leiter der AfD-Delegation in Brüssel, wie folgt: ,,Millionen von Bürgern in Europa können es sich kaum noch leisten, normal zu heizen. Und die Energiepreise steigen immer weiter: Verglichen mit dem Vorjahresmonat sind die Heizkosten im September um 33 Prozent gestiegen."

Meuthen weiter: "Die gegenwärtige Energiekrise ist kein Zufall, sondern Politikversagen: Allein in Deutschland bestehen rund drei Viertel des Strompreises aus Steuern, Umlagen und Netzentgelten. Zu Zwecken der vermeintlichen Rettung des Weltklimas wurden die Preise mit voller Absicht künstlich verteuert. Und Brüssel fordert dennoch immer ,ambitioniertere‘ Maßnahmen.

Für urbane Wohlstandsgrüne ist all das kein Problem, denn die können sich den Preisanstieg leisten und sich dabei auch noch in empfundener moralischer Erhabenheit suhlen. Ob es aber wirklich moralisch vertretbar ist, weite Teile der Bevölkerung in einen kalten Winter ohne Heizen zu schicken, darf zumindest außerhalb des Brüsseler Paralleluniversums bezweifelt werden.

Wir fordern Realismus in der Energiepolitik: Ein gesunder Energiemix ohne einseitige Förderung bestimmter Energiearten, ein Ende planwirtschaftlicher Eingriffe in den Energiemarkt und eine Herabsenkung der Stromsteuer – die Energieversorgung muss auf eine marktwirtschaftliche Basis gestellt werden, damit die Menschen im Winter nicht mehr frieren müssen.‘‘

Quelle: AfD Deutschland