Interner Kursstreit: AfD ringt um Linie zur Dienstpflicht
Im parteiinternen Streit über die Wehrpflicht setzt sich in der AfD das Lager um Björn Höcke durch, meldet die dts Nachrichtenagentur. Medienberichte zeichnen eine verschobene oder abgeschwächte Linie – nach Gegendruck vor allem aus ostdeutschen Landesgruppen. WELT und SZ hatten die Konflikte um Anträge und Anträge-Stopps zuletzt detailliert beschrieben.
Während Teile der Fraktion eine schnelle Wiedereinführung fordern, drängen andere auf Zurückhaltung bis nach dem Ukraine-Krieg oder auf rein freiwillige Formate. Parteispitze und Landesfraktionen balancieren zwischen Profilierung und Koalitionsfähigkeit.
Der Vorgang zeigt, wie stark sicherheitspolitische Positionen in der AfD zwischen Realpolitik und Fundamentalopposition schwanken – und wie sehr die Partei von regionalen Stimmungen geprägt ist.
Quelle: dts Nachrichtenagentur