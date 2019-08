Friedhoff: Die Forderungen von Tönnies zu Afrika legen den Finger in offene Wunden

Der afrikapolitische Sprecher der AfD-Bundestagfraktion und Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dietmar Friedhoff, sieht in der Forderung nach mehr Entwicklungshilfe für Afrika und der Thematisierung der Bevölkerungsexplosion die Schlüssel für eine nachhaltige, humane Lösung der Migrationsproblematik auf dem Kontinent.

Dietmar Friedhoff: „Über die Form und Art der Äußerungen von Herrn Tönnies kann man geteilter Meinung sein. Er hat aber den alles entscheidenden Punkt in Bezug auf eine zukünftig zu gestaltende Entwicklungspolitik genau getroffen: Den Zusammenhang von Demografie und Wohlstand. In den afrikanischen Ländern, in denen eine stabile wirtschaftliche Entwicklung verläuft, sinkt die Geburtenrate und stabilisiert diese Länder“, sagt Friedhoff.

Friedhoff nimmt Bezug auf die anhaltende Diskussion über die Forderung von Schalke 04-Aufsichtsratschef Tönnies bezüglich der Finanzierung von Kraftwerken in Afrika statt in Deutschland höhere Steuern auf CO2 einzuführen und dessen Hinweis auf die Bevölkerungsentwicklung auf dem Kontinent.

„Krieg, Zerrüttung und korrupte Regime führen zum Verfall von landwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Prosperität in Afrika, und nicht der immer wieder mit Vehemenz und Nachdruck vorgeschobene ‚Klimawandel‘. Das enorme Bevölkerungswachstum vieler afrikanischer Staaten macht jedwede Chance auf Wirtschaftswachstum und Stabilität zunichte. Wir kommen nicht daran vorbei, uns im politischen Diskurs in Deutschland einerseits, aber auch mit den afrikanischen Staaten anderseits, über Geburtenkontrolle und die Möglichkeit eines staatlichen Eingriffs in die Beschränkung im Bereich der Familienplanung offensiv auseinanderzusetzen. Als gutes Beispiel und Leuchtturm in Afrika ist hier Botsuana zu nennen. Nur so ist überhaupt eine pragmatische und realistische Zielsetzung sowie Zielerreichung im Bereich der Begrenzung des Bevölkerungswachstums in Afrika möglich.“

Dies werde aber durch die Bundesregierung und in der Öffentlichkeit viel zu wenig thematisiert, weil es nicht opportun sei, über solche Themen zu sprechen, so Friedhoff.

Quelle: AfD Deutschland