Niedersachsens CDU-Chef will mehr parteiinterne Basisdemokratie

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hat seine Partei nach ihrer Wahlschlappe zu mehr Basisdemokratie aufgerufen. "Die personelle Aufstellung der Union darf sich nicht an den persönlichen Zielen Einzelner orientieren, sondern an den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Althusmann kritisierte deutlich den Wahlkampf der Union: "Uns fehlte die klare Botschaft." Er wünsche sich für künftige Wahlkämpfe eine strategische und stringente Planung. Außerdem müsse es eine "direkte und breitere Beteiligung der Landesverbände und der Kreisverbände zu wichtigen personellen Entscheidungen und inhaltlichen Positionen" geben. "Die Union muss zügig zu innerparteilicher Geschlossenheit zurückfinden", mahnte der Landesvorsitzende. "Erst dann werden wir wieder als verlässliche Partei wahrgenommen, der die Menschen vertrauen können." Armin Laschet habe als CDU-Vorsitzender das Mandat für mögliche Sondierungen über eine Regierungskoalition, so Althusmann. Die Union stehe bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn das ernsthaft erwartet werde. "Aber wir sollten uns nicht anbiedern", sagte er dem RND. Quelle: dts Nachrichtenagentur