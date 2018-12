Giffey fordert mehr ehrenamtliches Engagement

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verlangt mehr Einsatz der Deutschen für ihr Land. "Klar hat der Staat eine Fürsorgepflicht", sagte Giffey dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"In einem modernen Gemeinwesen erwarte ich jedoch auch, dass sich Menschen Gedanken machen, welchen Beitrag sie selbst zum Zusammenleben leisten wollen und können", so die SPD-Politikerin. Giffey kündigte für nächstes Jahr die Gründung der Deutschen Engagement-Stiftung an, um Organisationen zu stärken, die etwas für das Gemeinwohl tun. "Dabei spielen Wertschätzung und Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit eine große Rolle. Das kann zum Beispiel mit Zertifikaten für Bewerbungen in Unternehmen oder mit der Anerkennung von Wartesemestern für die Uni funktionieren. Engagement macht dann nicht nur zufrieden, sondern es lohnt sich auch noch", so die Ministerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur