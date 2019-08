Telekom-Autos in Leipzig abgefackelt: Wo bleibt die ‚Soko Links‘, liebe CDU?

In keiner anderen sächsischen Stadt können sich Radikale vom linken Narrensaum derart austoben, ohne dass die CDU-Regierung einschreitet.

Nach dem Anschlag linker Extremisten auf Fahrzeuge der Telekom fordert der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Sachsen, Siegbert Droese MdB, die Einrichtung einer ‚Sonderkommission-Links‘. In der Nacht auf den 1. August 2019 hatten Linkrextreme einen Brandanschlag auf zwei Fahrzeuge der Deutschen Telekom im Leipziger Zentrum-Ost ausgeführt, die vor einem Service Center geparkt waren. Beide Pkw brannten komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

„Immer wieder gerät Leipzig mit Ausschreitungen, Zerstörungen und mit Angriffen auf Leben und Gesundheit gegen politisch Andersdenkende in die Schlagzeilen. In keiner anderen sächsischen Stadt – so scheint es – toben sich Radikale vom ultralinken Narrensaum derart aus, ohne dass Ihnen seitens der CDU-Regierung spürbar in den Arm gefallen wird. Wo bleiben Razzien, Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Schnellurteile? Nichts davon! Gewalt von Links wird offensichtlich geduldet. Anders kann ich mir das nicht erklären“, sagt Droese.

Quelle: AfD Deutschland