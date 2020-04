Ministerpräsident Hans warnt vor Klimakrise und dringt auf Öko-Komponenten bei Corona-Hilfen für Firmen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor Rückschritten bei der Bekämpfung des Klimawandels gewarnt und drängt Bund und Länder zu ökologischen Komponenten bei Finanzhilfen für Firmen in der Corona-Krise.

"Ähnlich wie Corona ist auch die derzeitige Trockenheit ein Weckruf, ein Weckruf der Natur, nicht weiter hemmungslos CO2 in die Luft zu blasen", sagte Hans der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Wir müssen einen ökologischen Ansatz finden, um unsere Soziale Marktwirtschaft umzugestalten."

Deshalb plädiere er sehr dafür, bei "Hilfsmaßnahmen für die Firmen in der Corona-Krise ökologische Komponenten einzuführen". Eine unkonditionierte Abwrackprämie für Autos, die wie nach der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise nicht an die Beschaffung eines E- oder Hybridautos gekoppelt sei, "ist heute nicht mehr denkbar", sagte Hans. "Diese Legislaturperiode wird bis zum Schluss von Krisenmanagement geprägt sein - jetzt in der Anfangsphase der Corona-Pandemie und dann bei der Bewältigung der Folgen für die Wirtschaft. Und zugleich dürfen wir auf gar keinen Fall einen Rückschritt bei der Bekämpfung der Klimakrise machen."

Quelle: Rheinische Post (ots)