AfD begrüßt jüdische Militärseelsorge

Die AfD begrüßt, dass es in Zukunft in der Bundeswehr auch jüdische Militärseelsorger geben wird. Auch 75 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft, ist es noch nicht wieder selbstverständlich für deutsche Juden, in unseren Streitkräften zu dienen – wie es im Ersten Weltkrieg noch der Fall war.

Die Einführung der jüdischen Militärseelsorge ist daher ein logischer Schritt um an die Geschichte vor 100 Jahren anzuknüpfen.

Quelle: AfD Deutschland