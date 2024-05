Grünen-Politiker Arndt Klocke und Sven Lehmann haben geheiratet

Die beiden Kölner Grünen-Abgeordneten Arndt Klocke und Sven Lehmann haben sich am Freitag das "Ja-Wort" gegeben. Die standesamtliche Trauung fand nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) im engsten Familien- und Freundeskreis im Standesamt in Berlin-Charlottenburg statt. Beide erklärten: "Seit 20 Jahren sagen wir jeden Tag ,Ja' zueinander. Nun auch auf dem Standesamt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft." Arndt Klocke (53) ist direkt gewähltes Mitglied des Landtags NRW. Er war Partei- und Fraktionsvorsitzender in NRW. Sven Lehmann (44) ist direkt gewähltes Mitglied des Bundestags. Er ist Queer-Beauftragter der Bundesregierung und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium.

Die beiden Politiker leben zusammen in Köln und Berlin und engagieren sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen für die LSBTIQ*-Community. Schon vor zehn Jahren nahmen sie am öffentlichen "Kiss-In" vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn teil, um gegen die queerfeindlichen Gesetze in Russland zu protestieren. Trauzeuginnen waren nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" die Kölner Abgeordnete Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, und Klockes Schwester Anke Rosemeier. An der Feier nahmen unter anderem auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die Vize-Präsidentin des Landtags NRW, Berivan Aymaz, teil. Mit beiden sind Klocke und Lehmann seit vielen Jahren eng befreundet. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)