Reichardt: „Wer Grüne wählt, wählt Krieg und Armut!“

Es ist eine Generalabrechnung sondergleichen, eine fundamentale Anklage der Grünen und ihrer verfehlten Energiepolitik, zu der Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, ansetzt. Und das aus gutem Grund: Deutschland steckt mitten in der Energiekrise und alles, was man von der Ampelregierung zu hören bekommt, sind Durchhalteparolen.

Und ein Einschwören auf Solidarität trotz Einschränkungen wie in der Nachkriegszeit. Dafür aber wird Canabis legalisiert und ein Selbstbestimmungsgesetz erlassen. „Wir können also bald alle bekifft in unserer kalten Wohnung sitzen und uns unser Geschlecht aussuchen“, so Reichardt.

Der AfD-Abgeordnete und Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt verweist auf den aktuellen Armutsbericht 2022, laut dem die Armutsquote mit 16,6 Prozent einen neuen Höchststand erreicht hat. „Jeder vierte Haushalt gibt bereits mehr als 10 Prozent seines Einkommens für Energie aus, der Anteil der Energiearmutsgefährdeten ist auf 25,2 Prozent gestiegen“, berichtet er. Und betroffen seien keineswegs „nur“ Haushalte, die ohnehin an der Armutsgrenze liegen: „Die Inflation, die explodierenden Energiepreise fressen sich unerbittlich durch die Budgets der Leistungsträger Deutschlands!“

Doch das alles würde die Ampelkoalition nicht scheren, denn unter dem Deckmantel des Krieges würden sich alle ideologischen Träume insbesondere der Grünen erfüllen. Reichardt erinnert daran, dass der heutige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen noch 2016 postuliert habe, dass – wenn seine Partei erst einmal in Deutschland regiert – die Handelsbeziehungen und Gastransfers mit Russland gestoppt werden würden. „Jetzt hat Herr Habeck das, was er wollte: Ein Energiewendeland, das nicht wettbewerbsfähig ist und die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten kann!“ Die rot-grün-gelbe Regierung mache aus ideologischen Grünen Millionen Deutsche arm und ruiniere die Wirtschaft. „Wir reden von sechs Millionen Arbeitsplätzen – und Herr Habeck redet über die Dauer des Duschens.“

Die Zukunft werde dann so aussehen: Kalte Mietskasernen statt Eigenheime, Fahrrad statt Auto, Steckrüben statt Fleisch und Duschen von 16 bis 18 Uhr. „Ideologisch verblendet stürzen Grüne unsere Heimat in Armut und Not, was wir jetzt erleben ist das Ergebnis ihrer verfehlten Außen- und Energiepolitik“, so Reichardt weiter. „Die Rechnung dieses ideologischen Wahns wird immer gigantischer – und bezahlen werden es einst die Menschen in Deutschland“, so Reichardt. Genau so wie bereits 1918 und 1945. Das lasse nur einen Schluss zu: „Wer Grüne wählt, wählt Krieg und Armut!“

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Quelle: AfD Deutschland