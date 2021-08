Oellers: Inklusive Sportangebote weiter ausbauen

Am heutigen Dienstag starten die Sommer-Paralympics in Tokio. Dazu erklärt der Behindertenbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers: "Ab heute heißt es wieder Daumen drücken für deutsche Medaillen, denn in Tokio beginnen die Sommer-Paralympics."

Oellers weiter: "Tausende Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt messen sich in sportlichen Wettkämpfen und zeigen, dass Leistungssport auch mit Behinderung möglich ist. Dies ist ein starkes Signal an alle Menschen mit und ohne Behinderung.

Ich finde es klasse, dass eine weltweit bekannte Gruppe wie Rammstein die Paralympics ausdrücklich unterstützt. Gerade der Rammstein-Song 'Ich will', der in den deutschen Paralympics-Spots verwendet wird, bringt die ungeheure Leistungsbereitschaft und den Willen, trotz unterschiedlicher Handicaps herausragende sportliche Leistungen zu erbringen, musikalisch gut und passend zum Ausdruck. Unsere Athletinnen und Athleten gehen bis an Ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus. Ihre Leistung, ihre Disziplin und ihr Wille verdienen aller größte Anerkennung und Respekt. Daher wünsche ich den Athletinnen und Athleten, die unser Land in Tokio vertreten, den bestmöglichen Erfolg, spannende Wettkämpfe und viele, viele Glücksmomente.

Gerade mit Blick auf die Paralympics sollten wir nicht vergessen: Sport für Menschen mit Behinderung ist abhängig von den Angeboten vor Ort. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt daher seit vielen Jahren die Förderungen des Behindertensports, um Sport- und Behindertenverbänden die Fortentwicklung inklusiver Sportangebote besser zu ermöglichen. Wir begrüßen auch die Förderung durch das Leistungssportprogramms des Bundesinnenministeriums. Diese Unterstützungsleistungen helfen mit, Barrieren abzubauen. Barrieren in den Köpfen und Barrieren, die Sportlern mit Behinderungen auch heute oft noch in den Weg gelegt werden. Gleichzeitig sollen Sportvereine ermuntert werden, den inklusiven Gedanken des Sports mehr und mehr in die Tat umzusetzen."

