Nach "Hackerangriff": PIRATEN veranstalten Cryptoparty zur digitalen Selbstverteidigung

Die Piratenpartei Baden-Württemberg veranstaltet am kommenden Dienstag, den 15.01.2019, in ihrer Landesgeschäftsstelle einen Informationsabend, an dem unsere IT-Experten den Teilnehmern zeigen, wie man seine eigenen Systeme absichert, sichere Kommunikationswege nutzt und gefährlichen Inhalt erkennt.

"Nicht erst der aktuelle 'Hackerangriff' auf Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten hat gezeigt, dass das Wissen über digitale Selbstverteidigung wichtiger ist denn je. Auch die immer größere Ausmaße annehmende globale Überwachung durch Polizei und Geheimdienste ist Anlass, die eigenen Daten besser zu schützen" erläutert Borys Sobieski, stellvertretender Landesvorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg, der durch den Informationsabend führen wird. "Da im Bildungssektor bisher nur sehr wenig in diesem Bereich angeboten wird, sind die Bürger gezwungen, sich selbst zu helfen. Wir PIRATEN wollen dabei unterstützen und bieten deshalb regelmäßig Cryptoparties an, bei denen wir Hilfen für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet anbieten." Bei der Veranstaltung sollen u.a. folgende Fragen behandelt werden: - Wie sichere ich mein Betriebssystem gegen Gefahren ab? - Wie bewege ich mich sicher im Internet? Was ist Verschlüsselung, wie erkenne ich schädliche Links? - Wie kommuniziere ich abhörsicher? - Wie schütze ich mich vor Datenklau in sozialen Netzwerken? Auch auf individuelle Fragen der Teilnehmer kann eingegangen werden. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet am Dienstag, den 15. Januar, ab 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der Piratenpartei Baden-Württemberg (Stöckachstr. 53, 70190 Stuttgart) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: https://piratenpartei-bw.de/cryptoparty/ Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)

