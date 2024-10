Dr. Rainer Balzer MdL: „Es gibt Nachholbedarf bei der Inklusion“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die Aussagen der Landesbehindertenbeauftragten Simone Fischer (Grüne) heute in der StZ als Fakenews zurückgewiesen: „Entweder hat Fischer unser Programm nicht gelesen oder nicht verstanden oder beides. Wir wollen Inklusion mit Augenmaß, die sich vor allem an Schüler mit körperlichen Einschränkungen in Regelschulen richtet."

Dr. Balzer weiter: "Sie darf aber Mitschüler und Lehrkräfte nicht überfordern, was aktuell aber der Fall ist, und kann in den spezialisierten Sonderschulen des Landes in vielen Fällen besser umgesetzt werden. Eine Inklusion geistig behinderter Schüler dagegen halten wir für nicht zielführend. Denn die Bildung homogener Klassen, in denen das Lernniveau, die Lerngeschwindigkeit, die individuellen intellektuellen Fähigkeiten und nicht zuletzt die Sprachkenntnisse der Schüler ungefähr gleich sind, ermöglicht den Kindern, ihre Bildungsziele optimal zu erreichen und zugleich ein hohes Bildungsniveau zu sichern. Es ist und bleibt dagegen Ideologie, von gleichmacherischer Inklusion auf die Worthülse des ‚gesellschaftlichen Zusammenhalts‘ zu schließen. Und diese Ideologie gehört nicht zu unserem Bildungsverständnis.“ Quelle: AfD BW