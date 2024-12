Bericht: "Sportschau" behält Bundesliga-Rechte

Die Zusammenfassung der Samstagnachmittag-Spiele der Bundesliga wird wohl auch in der kommenden Saison weiter in der "Sportschau" laufen. Die ARD habe sich im Rechte-Poker durchgesetzt, berichtet die "Sport Bild" am Dienstag.

Demnach soll das Angebot des Privatsenders RTL zwar zunächst deutlich über dem der Öffentlichen-Rechtlichen gelegen haben, die ARD habe aber in der zweiten Verkaufsrunde nachgelegt. Wie viel genau das Paket kostet, blieb zunächst unklar.



Details zur Vergabe der Live-Rechte waren schon vor mehreren Tagen bekannt geworden. Demnach verliert der Fernsehsender Sky die Rechte für die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag an DAZN. Allerdings sollen die um 15:30 Uhr beginnenden Einzelspiele bei Sky bleiben, ebenso wie das Top-Spiel um 18:30 Uhr. Außerdem gehen die Freitagabendspiele von DAZN zu Sky. Der Sonntag soll wie bisher bei DAZN bleiben. Die Fernsehrechte sollen bis 2029 festgeschrieben werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur