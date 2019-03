Vogue-Chefredakteurin lobt Angela Merkels Stil

Anna Wintour, Chefredakteurin der US-Modezeitschrift Vogue, hätte Lust, sich mit Angela Merkel zu treffen. "Ich würde sie liebend gern kennenlernen", sagte Wintour dem "Zeitmagazin". Wintour, deren Urteil in der Modebranche gefürchtet ist, gefallen die für Merkel typischen Hosenanzüge: "Sie sind sehr authentisch", sagte sie.

Weiter sagte sie: "Ich bin froh, dass sie diesen wiedererkennbaren Stil hat. Sie wirkt auf mich wie jemand, die weiß, wer sie ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie versucht, sich zu verstellen. Dafür bewundere ich sie." Wintour sprach auch über ihre langjährige Freundschaft zu Karl Lagerfeld, der im Februar starb. Er war "ein wahrer und treuer Freund", so Wintour. Sie habe in den wichtigsten und emotionalsten Momenten ihres Lebens seine Kleider getragen: "Bei meiner Hochzeit, bei den Hochzeiten meiner Kinder, als ich von der Queen zur Dame geadelt wurde". Und weiter: "Wenn ich seine Kleider anzog, hatte ich das Gefühl, ihm nahe zu sein; so als ob sie mich in diesen besonderen Momenten wie ein Freund beschützen würden. Jetzt, wo er weg ist, hilft es mir zu wissen, dass ich ihn dort immer noch finden werde."

Quelle: dts Nachrichtenagentur