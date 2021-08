Rapper Cro auf Platz eins der Album-Charts

Der Deutschrapper Cro steigt mit der Sonderedition seines Erfolgsalbums "Trip" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts ein. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei rangiert Beatles-Legende George Harrison mit der Jubiläumsedition seines Albums "All Things Must Pass".

Platz drei geht an Schlagersänger Olaf der Flipper mit seinem neuen Album "Liebe ist". Die Single-Charts führt weiter der britische Musiker Ed Sheeran mit dem Song "Bad Habits" an. Auf Platz zwei steigt Schlagerstar Helene Fischer zusammen mit Luis Fonsi und ihrem gemeinsamen Track "Vamos a Marte" neu ein. Rang drei belegt der Rapper Montez mit "Auf & Ab", der in der Vorwoche noch Zweiter war. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur