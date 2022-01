Schlagersängerin Daniela Alfinito neu an Spitze der Album-Charts

Die deutsche Schlagersängerin Daniela Alfinito steht mit "Löwenmut" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei steigt der deutsche Rapper OG Keemo mit "Mann beißt Hund" neu ein.

Die britische Musiklegende David Bowie steigt postum mit seinem Album "Toy" neu auf Platz drei ein.



In den Single-Charts behauptet sich die US-Popkünstlerin Gayle mit "abcdefu" auf Platz eins. Auf Rang zwei steigt die Rapkombo Gzuz & Bones MC mit "Wenn ich will" neu ein. Auf Platz drei rutscht der Deutschrapper Pajel mit "10von10" ab, der in der Vorwoche Rang zwei markiert hatte.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur