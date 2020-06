Fynn Kliemann neu an der Spitze der Album-Charts

Der Pop-Künstler Fynn Kliemann steht mit dem Album "POP" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der Liedermacher Reinhard Mey konnte mit "Das Haus an der Ampel" neu den zweiten Rang erringen, die US-Sängerin Lady Gaga ("Chromatica") komplettiert das Podium, ebenfalls als Neueinsteiger.



In den Single-Charts stehen AK Ausserkontrolle & Bonez MC mit "In meinem Benz" neu an der Spitze. Pashanim klettert mit "Airwaves" von dem vierten Rang auf den zweiten, Apache 207 bleibt mit "Fame" auf Rang 3.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur