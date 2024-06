3 Jahre AUF1 - stärker denn je!

Vor 3 Jahren hat AUF1 begonnen, einer „anderen Sichtweise“ Bühne zu geben. „Wir brechen mit unserer täglichen Arbeit das Meinungsnarrativ des Systems gnadenlos auf“, sagt AUF1-Generalsekretär Andreas Retschitzegger. „Vieles gerät dadurch in Bewegung! Das System nimmt uns mittlerweile mehr als ernst – und bekämpft uns, wo es nur geht.“

Seit dem 31. Mai 2021 durchkreuzt AUF1 mit Unterstützung seiner Seher die Pläne der Globalisten. Mit Erfolg. War es in der Coronazeit die Impfpflicht und die Genspritze, gegen die der Sender sich stemmte – werden heute auch die Systempropaganda entlarvt und Hintergründe zum Great Reset aufgedeckt.

Wie das System konkret gegen AUF1 vorgeht, was durch die tägliche Arbeit bereits erreicht wurde und was es mit der Zensurmeldestelle 1984 auf sich hat, erfahren Sie in diesem AUF1-Spezial. Hier geht es zur AUF1-Zensur-Meldestelle „1984“: https://1984.auf1.tv/formular

Quelle: AUF1