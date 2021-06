Harry und Meghans zweites Kind ist da

Harry und Meghans zweites Kind ist da. Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor wurde bereits am Freitagmorgen in einem Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien geboren, teilte das Paar am Sonntag mit. Mutter und Kind seien beide wohlauf, hieß es in der Erklärung.

Der Name Lilibet sei in Anlehnung an den Spitznamen der Queen gewählt worden. Das Verhältnis des Paares zum Königshaus gilt als schwierig, insbesondere nachdem Harry und Meghan der US-Talkmasterin Oprah Winfrey ein vielbeachtetes Interview gegeben hatten - inklusive heftiger Vorwürfe an den Familienclan aus dem Haus Windsor. 2019 wurde bereits Harry und Meghans Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren. Quelle: dts Nachrichtenagentur