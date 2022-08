Cathy Hummels: "Ich bin ja schon so ein Girly-Girl und liebe Rosa. Das wollte ich im Interior ausprobieren und mehr wagen."

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels zeigt in der aktuellen GUIDOS DEKO QUEEN (Ausgabe 09/2022, ab 4. August im Handel) ihr neugestaltetes Wohnzimmer. Für das Make-over durch Interior-Experte Nico Tijsen von Rivièra Maison wünschte sich die Münchnerin "mehr Farbe, mehr Pep, mehr Leben, quasi mehr ich selbst" in dem 40 qm großen Wohnbereich. "Ich bin ja schon so ein Girly-Girl und liebe Rosa. Das wollte ich im Interior ausprobieren und mehr wagen."

Sie liebt nicht nur die Farbe Rosa, sondern auch den Mix aus Trendstücken mit Cosy-Glamour - wie in einer Art modernem Schloss. Im Interview verrät sie ihre Lieblingsdekoration: "Die Tapeten finde ich sehr schön, vor allem die Kombination verschiedener Muster." Guido Maria Kretschmer gefällt die neue und vor allem auch wohnliche Gemütlichkeit in Cathys Wohnzimmer. Er sagt zum Make-over: "Polsterstühle sind an langen Dinnerabenden mit Freunden wahre Komforthelden." Und Cathy Hummels bietet er an: "Bitte melde dich: Ich hätte da noch ein paar wunderbare Vorhangideen fürs nächste Umstyling!" Quelle: Gruner+Jahr, GUIDOS DEKO QUEEN (ots)