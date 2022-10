Kein russischer Film für die Oscars eingereicht: Mehrere Mitglieder verlassen das Auswahlkomitee

Weiter berichtet RT DE: "Nach der Entscheidung der Russischen Filmakademie, keinen Beitrag ins Rennen zu schicken, hat der Vorsitzende des russischen Oscar-Komitees und Regisseur Pawel Tschuchrai angekündigt, seinen Posten aufzugeben. Ihm zufolge sei die Entscheidung nicht mit dem Komitee besprochen worden, die Mitglieder seien diesbezüglich nicht einmal informiert worden. "Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich als Zeichen des Protests von meinem Amt als Vorsitzender zurücktrete und aus dieser Organisation ausscheide", schrieb Tschuchrai. Fast zeitglich verließen auch die Regisseure Andrei Swjaginzew und Nikolai Dostal das Komitee.

Wie diese Woche bekannt wurde, tritt auch Regisseur Alexei Utschitel aus dem Komitee aus. Er hatte zunächst ein Dringlichkeitstreffen mit dem Präsidium der Filmakademie gefordert, um die Situation zu klären. Vergangene Woche sagte er noch:

"Es ist mir noch nicht ganz klar, was hier vor sich geht. Eine Liste von Filmen, die für eine Nominierung in Frage kommen, wurde an alle Ausschussmitglieder verschickt, die Sitzungstermine wurden besprochen. Und plötzlich kam diese Nachricht. Ich halte das, gelinde gesagt, für unethisch".