Donbass: Journalisten geraten unter Beschuss – RT-Reporter entkommt nur knapp

Ein Journalisten-Konvoi ist im Donbass in der Nähe der Stadt Sjewjerodonezk, um die heftige Gefechte toben, unter Beschuss geraten. Dabei sind ersten, unbestätigten Berichten zufolge mehrere Journalisten verletzt und mindestens ein lokaler Begleiter getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zwei Reuters-Reporter und ein Fahrer sind laut Berichten verwundet bzw. getötet worden, als ihr Auto am Freitag in der Nähe der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Donbass unter Beschuss geriet. Das berichtete der RT-Reporter Igor Schdanow am Freitag.

Schdanow befand sich demnach in dem Auto direkt hinter dem Fahrzeug, in dem die Reuters-Mannschaft unterwegs war. Der Konvoi wurde unter Beschuss genommen, als er in die Stadt einfahren wollte. Die beiden Reuters-Journalisten wurden verwundet, während der Fahrer getötet wurde, so der RT-Korrespondent.

Schdanow selbst und ein lokaler Produzent, der mit ihm unterwegs war, blieben unverletzt. Von Reuters gibt es bisher keine Stellungnahme zu dem Vorfall. "Der Fahrer starb auf der Stelle. Die Journalisten wurden ins Krankenhaus eingeliefert", schrieb Schdanow auf seinem Telegram-Account.

In und um Sjewjerodonezk wurden zum Zeitpunkt des Vorfalls schwere Kämpfe gemeldet. Die Offensive der Streitkräfte Russlands und der Donbasser Volksrepubliken gegen die ukrainische Armee läuft weiter. Sergei Gaidai, ein hochrangiger proukrainischer Lokalbeamter, gab am Donnerstag an, dass der größte Teil der Stadt der ukrainischen Kontrolle entrissen worden sei.

Walentin Gwosdew, ein Reporter des vom russischen Verteidigungsministerium betriebenen Fernsehsenders Swesda, wurde am Donnerstag in Sjewjerodonezk verwundet. Er erklärte, dass die Kämpfer aus dem Donbass den Großteil der Wohngebiete eingenommen hätten, während die ukrainische Artillerie die Stadt beschieße."

Quelle: RT DE