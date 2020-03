Ilka Bessin: "Ich bin eine schöne Frau!"

Für "Let's Dance"-Liebling Ilka Bessin war die Teilnahme an der RTL-Tanzshow immer schon ein großer Wunsch - in ihrer früheren Rolle als Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" hätte sie jedoch nicht mitmachen wollen.

"Das wäre nur eine Lustig-Nummer geworden", sagt die 48-Jährige im Interview mit GALA (Heft 11/2020). "Zu Songs wie ,Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann' zu tanzen, passt nicht zu mir."

Offen wie nie spricht sie im GALA-Interview über ihre Selbstwahrnehmung. "Ich bin einfach eine kräftig gebaute Frau, ich bin sehr groß, 1,84 Meter, ich habe Schuhgröße 43. Ich bin irgendwann an dem Punkt angekommen, vielleicht auch bedingt durch den Tod meines Vaters, wo ich mir gesagt habe: Es gibt so viele andere Sachen, die wichtig sind. Irgendwann stehst du vor dem Spiegel und sagst: Ich bin echt ein wertvoller Mensch. Es hat lange gedauert, bis ich an den Punkt kam, an dem ich gesagt habe: Ich bin eine schöne Frau!'" Sie wundere sich, so Ilka Bessin weiter, wie viele fremde Leute sich mit ihrer Figur beschäftigen. "Ich habe Menschen getroffen, die mir ungefragt irgendwelche Ernährungstipps gegeben haben."

