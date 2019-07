Helene Fischers Lebensgefährte Thomas Seitel hat "ein Gefühl von Ohnmacht"

Thomas Seitel, 34, Akrobat und Lebenspartner von Helene Fischer, leidet unter der negativen Berichterstattung in den Boulevardmedien. Sie ist "mittlerweile so massiv und belastend, dass ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen", sagt Seitel dem ZEITmagazin.

Normalerweise beruhige sich die Berichterstattung über prominente Paare nach ein paar Wochen, "in unserem Fall geht das so seit einem halben Jahr, Woche für Woche, obwohl es nichts Neues zu berichten gibt." Im Dezember 2018 trennte sich Helene Fischer von ihrem langjährigen Freund, dem Moderator und Sänger Florian Silbereisen, und gab ihre Beziehung zu Seitel bekannt. Seitdem, so Seitel, "gibt es öffentliche Aufrufe im Internet, alle Informationen aus meiner Vergangenheit gegen Bezahlung zu sammeln".



Auch seine Familie werde belästigt. "Meine Großeltern sind beide 91 Jahre alt, das alles ist wie ein Tornado über sie hereingebrochen", sagt Seitel. "Journalisten stehen bei meiner Oma und meinem Opa im Hausflur." Und weiter: "Da frage ich mich wirklich, wo der Anstand bleibt." Er selbst werde als Hochstapler und Millionenverprasser dargestellt, "es ist ein Gefühl von Ohnmacht" berichtet er.



