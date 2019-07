Jule Gölsdorf über Ex-VW-Chef Matthias Müller: "Irgendwann war es mehr"

In GALA (Heft 31/2019) spricht ntv-Moderatorin und Schauspielerin Jule Gölsdorf, 43, die seit Mai offiziell die Frau an der Seite des früheren Volkswagen-Chefs Matthias Müller, 66, ist, jetzt erstmals über ihre Liebe.

"Kennengelernt haben Matthias und ich uns 2015 beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Wir haben uns gut verstanden und sind in Kontakt geblieben. Irgendwann war es mehr." Beide verbinde "berufsbedingt" das Interesse an Politik und Wirtschaft: "Wir lesen beim Frühstück liebend gern Zeitung. Ich finde es schön, wenn man zusammen über verschiedene Artikel diskutiert." Zudem teilen sie die Leidenschaft für Sport. Jule Gölsdorf: "Wir gehen joggen, und Golf spielen wir auch. Das ist ein cooler Paar-Sport, weil man ihn auch mit unterschiedlicher Spielstärke gut zusammen machen kann."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)