Stargeiger Garrett: Wegen des Ukraine-Kriegs erstmals als Künstler politisch

Stargeiger David Garrett hat infolge des Ukraine-Kriegs zum ersten Mal politisch Position bezogen und deswegen seine Russland-Tour abgesagt. „Ich bin als Künstler nicht politisch. Ich musste aber politisch werden – vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben“, sagte Garrett in der ARD-Talksendung "maischberger".

Die Entscheidung, die Tour abzusagen, sei auch als moralisches Statement zu verstehen, sagte Garrett, dessen Großmutter aus der Ukraine stammt und in den 1940er Jahren nach Deutschland floh. Dennoch sei ihm der Schritt schwergefallen, sagte der Musiker. Seine Absage treffe Menschen in Russland, die „nicht für gutheißen, was Putin mit seinem Krieg in der Ukraine anrichtet.“ Einen Auftritt oder gar eine Konzerttour in der Ukraine plant Crossover-Musiker Garrett derzeit nicht.

Quelle: ARD Das Erste (ots)