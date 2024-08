Elsässer unzensiert AUF1: Wie tickt Sahra Wagenknecht wirklich?

Sahra Wagenknecht gilt als Fürsprecherin der Arbeitnehmer und als Verfechterin der sozialen Gerechtigkeit gegen die Machthaber an der Spitze – aber wird die bekannte Linkspolitikerin ihrem selbstgeschmiedeten Ruf wirklich gerecht? In dieser neuen Ausgabe von „Elsässer unzensiert AUF1“ sprechen Martin Müller-Mertens und Jürgen Elsässer über Sahra Wagenknecht und was von ihrer neugegründeten Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ zu erwarten ist.

Als ehemaliger Weggefährte und persönlicher Bekannter des von ihm umschriebenen „schönsten Gesicht des Stalinismus“ kennt Jürgen Elsässer die Vita und das Wirken von Sahra Wagenknecht bestens und analysiert Stärken wie Schwächen der neu gegründeten Partei „BSW“ und ihrer zentralen Figur. Quelle: AUF1