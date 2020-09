RTL verlegt "Dschungelcamp" nach Wales

Der Fernsehsender RTL wird seine populäre Fernsehsendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im nächsten Jahr in Wales anstatt in Australien produzieren. Das teilte der Sender am Freitag mit.

Am Sendungskonzept des sogenannten "Dschungelcamps" werde aber auch auf der britischen Insel festgehalten, einzelne Formatbestandteile würden für den neuen Produktionsort adaptiert, hieß es. Die Sendung, die jedes Jahr für hohe Einschaltquoten sorgt, wird im nächsten Jahr in der 15. Staffel ausgestrahlt. Die Prominenten müssten dabei "die Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen", wie RTL weiter mitteilte. Australien scheidet derzeit wegen der Corona-Pandemie für die Produktion aus. Quelle: dts Nachrichtenagentur