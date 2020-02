Neue Fußball-Doku für Amazon: Bastian Schweinsteiger steht im Mittelpunkt

Nach der erfolgreichen Doku „Kroos“ und dem beeindruckenden Einblick in Maradonas Leben in „Diego Maradona“ steht nun die nächste Doku über einen Fußballstar in den Startlöchern. Dieses Mal soll es sich um Bastian Schweinsteiger drehen, der auf seine Karriere zurückblickt und Fans an seinem Leben teilhaben lässt.

Dass sich Fußballer gern in ihrem Alltag zeigen oder zumindest ihren Fans einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben zeigen, ist nichts Neues. „Kroos“ begleitete im vergangenen Kinosommer den Kicker Toni Kroos von Real Madrid auf seinem Weg und auch Mario Götze versuchte sich in seiner eigenen Doku „Being Mario Götze“ mit einem Rehabilitierungsversuch, nachdem er von den Medien und Kritikern scharf angefeindet wurde. Nun reiht sich auch Bastian Schweinsteiger in die Reihe der deutschen Kicker ein, die ihr Innerstes einem Doku-Team offenbaren und mit der einen oder anderen Überraschung für Gesprächsstoff sorgen werden.



Wann die Dokumentation zu sehen sein wird, ist noch unklar. Interessant ist allerdings, wer hinter dem Projekt steht. Niemand geringeres als Deutschlands Erfolgsproduzent und -regisseur Til Schweiger wird sich um die Umsetzung von Schweinsteigers Dokumentation kümmern. Im Rahmen der Pressekonferenz, die zur Bekanntgabe des Projektes angesetzt wurde, bestätigten beide das Projekt. Für Til Schweiger wird es die erste Dokumentation, die sein kreatives Portfolio abrundet. Mit seiner Produktionsfirma Barefoot Productions hat er bereits zahlreiche Spielfilme in den Genres Komödien und Drama umgesetzt, Animationsfilme produziert und arbeitet mit Schweinsteiger nun an der ersten Dokumentation.

Nicht im Kino zu sehen



Entgegen aller Vermutungen, dass der Film am Ende in den Kinos ausgewertet wird, müssen Fans eine weitere Überraschung verdauen: Die Dokumentation wird exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Damit hat sich der Streaminganbieter einen weiteren Garanten in Sachen Fußball gesichert. Der Versandhandel sorgte bereits mit seinem Erwerb der Champions League-Rechte für Wirbel und lässt die Branche mit dem Lizenzerwerb der Dokumentation ein weiteres Mal staunen. Wer sich Bastian Schweinsteigers Leben und Karrierehöhepunkte ansehen will, der wird vermutlich nicht daran vorbeikommen, sich als Amazon-Mitglied anzumelden. Im TV wird die Doku allen Anschein nach nämlich nicht ausgestrahlt werden. Für den ehemaligen Spieler der deutschen Nationalmannschaft wird in diesem Jahr viel zu tun sein. Die Chicago Fire müssen zwar aufgrund seines ausgelaufenen Vertrages ohne ihn auskommen, doch erweisen sie sich weiterhin als hartnäckige Gegner auf dem Feld. Zwar sprechen die Sportwetten mit einer Quote von 3,65 (Stand 18.02.) für das kommende Spiel gegen die Seattle Sounders eine andere Sprache, doch die Hoffnungen bleiben bestehen. Auch ohne Bastian Schweinsteiger, der mitten in der vergangenen Saison sein Karriereende bekannt gab, muss es weitergehen.

Ex-Kollegen und Wegbegleiter melden sich zu Wort



Wie es sich für eine gute Dokumentation gehört, werden auch Trainer und ehemalige Wegbegleiter des Kickers in dem Film zu Wort kommen. Den Gerüchten zufolge werden sich Uli Hoeneß, Oliver Kahn und einige weitere Teamkollegen der ehemaligen deutschen Nationalmannschaft vor die Kamera begeben. Es wird spannend, welche Einblicke und Aussagen Til Schweiger den Interviewpartnern entlockt. Wünschenswert wäre es in jedem Fall, wenn neue Fakten oder Ansichten enthüllt werden, die nicht nur auf die steile Karriere von Schweinsteiger zurückblicken. Von seinen fußballerischen Fähigkeiten ist Deutschland überzeugt, aber interessanter sind die Dinge, die Fans und Interessierte noch nicht kennen.

---