Kommt die nächste „Star Wars“-Episode von „Game of Thrones“-Schöpfern?

Die Macher der populären Serie „Game of Thrones“ sollen am nächsten „Star Wars“-Film, der 2022 in den Kinos zu sehen sein wird, arbeiten. Dies berichtet das Online-Magazin „Variety“ unter Berufung auf den CEO von Walt Disney, Bob Iger.

Weiter heißt es dazu auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "Sputnik": "„Wir sind bereits fleißig am Arbeiten und haben das Gefühl, dass drei Jahre die richtige Zeit war, um nicht nur eine Verschnaufpause einzulegen, sondern um uns auch auf die Veröffentlichung des nächsten Films vorzubereiten“, so Iger. „Wir haben einen Vertrag mit David Benioff und Dan Weiss geschlossen, die berühmt für ,Game of Thronesʻ sind. Der nächste von uns herausgebrachte Film wird von ihnen sein. Mehr verraten wir nicht“, hieß es weiter. Der nächste Star-Wars-Streifen soll demnach 2022 erscheinen. Zwei weitere Filme werden laut Plan 2024 und 2026 präsentiert werden." Quelle: Sputnik (Deutschland)

Anzeige: