Broilers auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die Broilers stehen mit ihrem Album "Puro Amor" von 2021 an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Hintergrund für die Rückkehr auf Platz eins der Charts sei eine Live-Version, hieß es. Auf dem zweiten Rang folgen die "Toten Hosen" mit dem Album "Bis zum bitteren Ende - Live".

Vorwochensiegerin Sarah Connor fällt mit ihrer "Not So Silent Night" auf Rang drei zurück. Unterdessen besteht die Single-Hitliste bereits zu über einem Drittel aus Weihnachtssongs. Darunter befinden sich die Klassiker "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey) und "Last Christmas" (Wham), die die Doppelspitze besetzen. Neu dabei sind unter anderem Sarah Connors "Ring Out The Bells" (41) und Zoe Wees` "All I Want (For Christmas)" (59). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur