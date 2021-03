Tina Turner nimmt Abschied vom Publikum

Die 81-jährige Tina Turner hat in ihrem Leben genug erreicht: Die Ikone der US-Popszene hört mit öffentlichen Konzerten auf und geht in den Ruhestand. „The Sun“ zufolge verabschiedet sich die Sängerin und Schauspielerin von ihrem Publikum in der monografischen Doku „Tina“ aus der Produktion von Sky News. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Ich möchte das dritte und letzte Kapitel meines Lebens aufschlagen… und untertauchen“, erzählt die achtfache Grammy-Preisträgerin in dem Film. Das leuchtet ein, wenn man über Turners Gesundheitsprobleme informiert ist, darunter ein Schlaganfall und ein Tumor. Zudem leidet Turner nach eigenen Angaben an posttraumatischem Stress als Folge der häuslichen Gewalt von Seiten ihres ersten Ehemannes – des Musikproduzenten Ike Turner.

„Das war gerade nicht das beste Stück meines Lebens. Das Gute kann das Schlimme nicht wettmachen“, sagt die legendäre Interpretin. Der Dokumentarfilm „Tina“ wird am 28. März im Kanal HBO Max ausgestrahlt. "

Quelle: SNA News (Deutschland)