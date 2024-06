K.I.Z auf Platz eins der Album-Charts

Die deutsche Hip-Hop-Formation K.I.Z steht mit dem Album "Görlitzer Park" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist demnach das dritte Nummer-eins-Album von K.I.Z. Zudem landet ihr Mixtape "Und der Anschlag auf die U8" zum Start auf Position 13.

Die Toten Hosen kommen mit dem Live-Album "Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen Live in Argentinien" auf den zweiten Platz und Vorwochensieger Pashanim rutscht mit "2000" an die dritte Stelle.

In den Single-Charts verteidigt die Neuauflage von Herbert Grönemeyers 2006er-WM-Hymne "Zeit, dass sich was dreht" von Soho Bani und Ericson den Thron und verweist Ayliva & Apache 207 ("Wunder") und Artemas ("I Like The Way You Kiss Me") auf die weiteren Podiumsplätze. Weitere hoch platzierte EM- und Fußball-Songs sind "Junge Baller" (6PM Records, Ski Aggu, Haaland936 & Sira, vier) sowie "Major Tom (Völlig losgelöst)" (Peter Schilling, 15). Der Holland-Hit "Links Rechts" von Snollebollekes feat. DJ Robin & Ikke Hüftgold kommt auf Rang 65. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur