"Orbán-Regime bald vorbei" – Russische Komiker trollen Bürgermeister von Budapest

Weiter berichtet RT DE: "Die mittlerweile in ganz Europa bekannten russischen Prankster Wowan und Lexus haben ein neues Video veröffentlicht. Sie sollen es mithilfe eines Deepfakes aufgenommen haben. Der Bürgermeister von Budapest Gergely Karácsony, den sie im Namen des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko anriefen, war überzeugt, mit dem ukrainischen Politiker zu sprechen.

Der Streich gehört zu einer Reihe von Pranks mit europäischen Stadtoberhäuptern. Vor einigen Wochen gaben Wowan und Lexus bekannt, dass sie die Bürgermeister mehrerer Hauptstädte, darunter Berlin, Warschau, Wien, Madrid und Budapest, aufs Korn genommen haben.

Im Gespräch mit dem falschen Klitschko war der Bürgermeister der ungarischen Hauptstadt recht offen. Während des Videoanrufs sagte er unter anderem, dass das "Regime" des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán "in Kürze untergehen wird". "Angesichts der Komplexität der wirtschaftlichen Situation glaube ich nicht, dass das Orbán-Regime noch lange halten wird", meinte Karácsony.

"Klitschko" sprach auch die antirussischen Sanktionen und die Hilfe für die Ukraine an und beklagte sich über die mangelnde Beteiligung Ungarns sowie die mangelnde Bereitschaft Orbáns, "Russland zu bestrafen". Der Budapester Bürgermeister gab ihm Recht:

"Leider steht die Bundesregierung wirklich auf der falschen Seite und es war sehr schwierig, sich auf diese umfassende Reihe von Sanktionen zu einigen, aber ich bin froh, dass dieses Maßnahmenpaket am Ende beschlossen wurde."

Er bestätigte den Prankstern zudem, dass die hohen Energiepreise für Europa nichts im Vergleich zu den Interessen der Ukraine seien. Er fasste zusammen: "Europa ist selbst schuld an der starken Abhängigkeit vom russischen Gas".

Der Bürgermeister von Budapest zeigte sich zudem überzeugt, dass die Position Orbáns in Europa keine Unterstützung finde und er selbst vor allem "nicht mehr auf die Hilfe Polens zählen" könne.

"Wer auch immer mit unserem Vertreter spricht, jeder erkennt an, dass Orbán zunehmend isoliert ist", betonteKarácsony.

Der falsche Klitschko erzählte dem Bürgermeister von Budapest, dass EU-Kommissare mit ihm privat über die Missachtung von LGBT-Rechten in Ungarn und die Tatsache, dass ungarische Kinder ihr Geschlecht nicht selbst wählen dürfen, gesprochen hätten.



Daraufhin bekräftigte Karácsony:

"Wir in Budapest sind sehr tolerant, und wenn es keinen Krieg gäbe, würden wir, wie in Kiew, jedem das Recht zugestehen, das zu werden, was er sein möchte."