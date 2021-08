Peter Heinrich Brix steigt aus Kult-Serie "Neues aus Büttenwarder" aus

Der Schauspieler Peter Heinrich Brix steigt aus der NDR-Kult-Serie "Neues aus Büttenwarder" aus. Der 66-Jährige ("Nord Nord Mord") sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Ich denke, es gibt eine Zeit für alles und irgendwann ist diese Zeit um. Wenn man dann zu dieser Überzeugung kommt, sollte man auch entsprechend handeln."

In der Serie, die in Schleswig-Holstein gedreht und 1997 erstmals ausgestrahlt wurde, spielte Brix den Adsche Tönnsen und bildete gemeinsam mit dem 2019 verstorbenen Jan Fedder in der Rolle des Kurt Brakelmann ein bauernschlaues Duo.

Brix erklärte, er habe während des letzten Büttenwarder-Drehs im Juni und Juli dieses Jahres ein paar Stichworte zur Serie notiert: "Alles mündete in dem Satz: Wir sind aus der Zeit gefallen." Ein Grund für seine Entscheidung sei auch der Tod Fedders im Jahr 2019 gewesen, die Serie wurde anschließend ohne den Hamburger Kultschauspieler weiterproduziert. "Jans Tod war in vielerlei Hinsicht ein großer Verlust. Brakelmann und Adsche waren schon ein bisschen so wie Bier und Köm, um im Bild zu bleiben. Man kann beides einzeln trinken, aber den meisten schmeckt es zusammen am besten." Eine Abschiedsfolge werde es laut Brix nicht geben, aber eine Erinnerung an die langjährige Rolle als Adsche Tönnsen ist ihm geblieben: "Sein Hut liegt bei mir zu Hause."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)