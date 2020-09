Schauspielerin Diana Rigg ist tot

Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot. Sie starb am frühen Donnerstagmorgen im Alter von 82 Jahren, berichtet die BBC unter Berufung auf ihren Agenten. Rigg hatte in ihrer Karriere in zahlreichen Produktionen mitgewirkt.

International bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen als Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" und als Teresa di Vicenco in "James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät". Einem jüngeren Publikum dürfte sie als "Königin der Dornen" Olenna Tyrell in der Fantasy-Serie "Game of Thrones" geläufig sein. Quelle: dts Nachrichtenagentur