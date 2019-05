Erstmals Schweizer Band auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Album-Charts ist eine Band aus der Schweiz auf Platz eins. Das Schlagertrio Calimeros löst mit ihrem Studiowerk "Endlos Liebe" die Death-Metal-Combo Amon Amarth ("Berserker") ab, die in dieser Woche an achter Stelle rangiert.

Andrea Berg ("Mosaik") rückt von Platz vier auf zwei, Whitesnake steigt mit "Flesh & Blood" auf Rang drei ein, teilte die GfK am Freitag mit. Alexa Feser ("A!") sowie Possessed ("Revelations Of Oblivion") auf den Positionen sieben und zwölf sind weitere Neueinsteiger. In den Single-Charts bleibt das Spitzenreiter-Duo Juju feat. Henning May ("Vermissen") auf Platz eins, Shindy ("Nautilus") und Ed Sheeran & Justin Bieber ("I Don`t Care") liegen dahinter auf Rang zwei und drei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

