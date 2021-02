rbb trauert um Bernhard Morbach

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) trauert um Radiomoderator Bernhard Morbach. Der hoch geachtete Spezialist für Alte Musik starb am vergangenen Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren.

Verena Keysers, Programmchefin von rbbKultur: "Bernhard Morbach hat das Programm als leidenschaftlicher Radiomensch geprägt - immer live auf Sendung, immer interessiert am direkten Austausch mit seinen Hörerinnen und Hörern. Sein Hauptinteresse als Musikjournalist gehörte einer musikalischen Epoche, die seiner Auffassung nach zu Unrecht als "alt" bezeichnet wird. Auf unverkennbar eigene Art hat er für Hörerinnen und Hörer Musik von Mittelalter bis Barock ins Heute geholt und ihnen nahe gebracht. Das Radio und die in Berlin so besonders lebendige Szene der Alten Musik haben ihm viel zu verdanken."

Bernhard Morbach wurde 1949 in Leiwen an der Mosel geboren. Er studierte Musikwissenschaft in Saarbrücken und promovierte dort mit einer Arbeit über Mozart-Messen. Im Saarland begann er auch mit seiner Arbeit für das Radio, 1979 kam er als Redakteur beim neugegründeten Sender SFB 3 nach Berlin.

Seine Sendungen wie "Alte Meister", "Klassik-Galerie" oder "Alte Musik - Morbach live" fanden schnell ein treues und begeistertes Publikum. Seinen Hörerinnen und Hörern war er zudem durch Exkursionen, Konzertmoderationen und öffentliche Veranstaltungen verbunden.

Bernhard Morbach erwarb sich neben seiner Hörfunkarbeit Anerkennung als Autor von Fachbüchern über die Musikwelt des Mittelalters, der Renaissance und des Barock. Bis zu seinem Renteneintritt gehörte er zu den prägenden Stimmen im Kulturradio des rbb. rbbKultur ändert aus Anlass des Todes von Bernhard Morbach sein Programm und erinnert um 22.04 Uhr in einer Sondersendung an den außergewöhnlichen Moderator und Musikkenner.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)