Der renommierte Autor, Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin beantwortet Fragen seiner Leser auf dem Portal "Impfkritik.de". Die heutige Frage lautet: "Warum wird das Buch "MACHT IMPFEN SINN BAND II" nicht erscheinen?"

Tolzin weiter: "Frage:

Sehr geehrter Herr Tolzin, gerade bin ich dabei, Ihr erstes Buch von "Macht Impfen Sinn?" zu lesen. Es ist sehr interessant und aufschlussreich. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, dennoch hat es meinem Mann und mir bereits geholfen uns in der Impffrage für unseren 2 Monate alten Sohn zu entscheiden. Wir werden ihn definitiv nie impfen lassen.

Da mich auch der angekündigte Band 2 sehr interessieren würde, habe ich mich auf die Suche nach diesem Buch gemacht und gesehen, dass dieses nicht erscheinen wird.

Darf ich fragen was die Gründe dafür sind und ob es noch erscheinen wird?

Herzlich möchte ich mich für Ihre Arbeit bedanken. Sie haben so viele Informationen zusammengetragen und sind bei Ihren Fragen drangeblieben. Auch wenn die Antworten sehr oft nicht zufriedenstellend waren. Ihr Buch werde ich auf jeden Fall weiter empfehlen, bei Menschen die sich mit dem Thema Impfen auseinander setzen möchten. Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz, H.

Antwort:

Sehr geehrte Frau H., vielen Dank für die freundliche Rückmeldung und das Lob. Nun, so wie jeder Mensch habe ich Stärken und Schwächen. Zu meinen Schwächen gehört, dass ich mir oft Projekte vornehme, für die dann tatsächlich die Energie und die Zeit nicht ausreicht.

Mein hauptsächlicher Fokus liegt im Moment darauf, die Verspätungen beim Erscheinen meiner Zeitschrift impf-report aufzuholen. Sobald ich das erreicht habe, werde ich auch wieder mehr Luft für zusätzliche Projekte haben.

Ein Folgeband zu "Macht Impfen Sinn?" ist also noch nicht ganz vom Tisch. Es könnten aber auch mehrere Folgebände werden. Material für ein eigenes Buch zum Thema "Sind Geimpfte gesünder?" habe ich z. B. genug. Zudem sind noch Bücher mit medizinhistorischen Recherchen zu Polio, Diphtherie, Pocken HPV sowie ein zweiter Band zum Coronavirus konzeptionell in der Vorbereitung.

Angesichts der Fülle an sogenannten Infektionskrankheiten und Impfungen gibt es also auch die nächsten Jahre noch mehr als genug für mich zu tun. Wie weit ich damit komme, weiß ich nicht, denn mein Fokus verschiebt sich gleichzeitig zunehmend in Richtung Zukunftsgestaltung."

Quelle: Impfkritik