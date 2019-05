Ibiza-Skandal-Video: ZDF schließt Böhmermann-Beteiligung aus

Das ZDF hat ausgeschlossen, dass Moderator Jan Böhmermann oder seine Produktionsfirma an der Erstellung des Ibiza-Skandal-Videos beteiligt waren, das "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" am Freitag in Teilen veröffentlicht hatten.

Das berichtet "Bild".

Im Video ist ein Treffen des nun zurückgetretenen österreichischen Vize-Kanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache zu sehen, der sich mit einer angeblichen Oligarchen-Nichte in einer Villa auf Ibiza getroffen hatte.

Eine Beteiligung Böhmermanns "können wir ausschließen", hieß es dazu vom ZDF. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: