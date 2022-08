Russische Musiker spielen im G20-Sinfonieorchester

Russische Musiker werden an einem Konzert des G20-Sinfonieorchesters in Indonesien teilnehmen. Auf dem Programm stehen Werke sowohl von russischen als auch von westlichen Komponisten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Kulturministerium Russlands kündigte auf seiner Website an, dass russische Musiker am 12. September am Rande des Treffens der G20-Kulturministerkonferenz Teil des gemeinsamen G20-Symphonieorchesters sein werden. Das Ministerium erklärt dazu:

"Das G20-Orchester, eine Initiative der indonesischen Seite, wird im buddhistischen Tempel Borobudur spielen. Die Russische Föderation wird von talentierten jungen Musikern vertreten, die mit russischen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurden - Antonina Popras (Bratsche), Musikerin des Staatlichen Symphonieorchesters 'Neues Russland', und Nikita Loginow (Trompete), Musiker des Russischen Nationalen Jugendsinfonieorchesters."

Das Programm werde Werke nicht nur westlicher sondern auch russischer Komponisten des 20. Jahrhunderts umfassen, so das Ministerium. Beispielsweise werde das Orchester das Klavierkonzert Nr. 4 von Sergei Prokofjew spielen."

Quelle: RT DE