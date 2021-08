Rihanna ist nun offiziell eine Milliardärin

Robyn Rihanna Fenty, weltweit bekannt als die US-amerikanische Sängerin Rihanna, ist offiziell Milliardärin geworden. Ihr Vermögen beträgt laut Forbes aktuell 1,7 Milliarden Dollar. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Den Großteil ihres Vermögens (rund 1,4 Milliarden US-Dollar) konnte sie dank der Kosmetikfirma Fenty Beauty verdienen, die sie 2017 gegründet hat, hieß es. Rihanna besitzt zudem einen Anteil von 270 Millionen US-Dollar an der Dessousfirma Savage x Fenty. Der Rest des Kapitals bestehe aus ihren Einnahmen als Sängerin und Schauspielerin.

Werbung in sozialen Netzwerken spielte eine bedeutende Rolle bei der Förderung der Marke ihres Kosmetikunternehmens (Rihanna hat 101 Millionen Follower auf Instagram und 102,5 Millionen auf Twitter), so Forbes. Fenty Beauty ist ein Joint Venture mit dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH. Die Linie des Unternehmens umfasst Kosmetikprodukte für unterschiedliche Hauttöne, beispielsweise wird die Foundation in 50 Farben angeboten.

Laut LVMH erreichte der Jahresumsatz der Linie bis 2018 über 550 Millionen US-Dollar und schlug damit andere von Prominenten gegründete Marken wie Kylie Cosmetics, KKW Beauty und The Honest Company.

Jetzt sei Rihanna die reichste Musikerin der Welt und nach Oprah Winfrey die reichste weibliche Entertainerin, sagt Forbes."

Quelle: SNA News (Deutschland)